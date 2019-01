Omelette en salsa de guajillo Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 5 Omelette de huevos rellenos de queso adobera y bañados en una salsa de chile guajillo con un poco de jitomate. Ingredientes 1 cucharada de aceite

1/4 cebolla blanca, picada

2 dientes de ajo, picados

6 chiles guajillo, desvenados y troceados

1 jitomate, picado

1 clavo entero

1 pizca de comino 1 taza de agua

Sal y pimienta, al gusto

1/2 barrita de mantequilla

10 huevos

5 cucharadas de leche

Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Agrega la cebolla, ajo y chile, y sofríe hasta que la cebolla se vea transparente. Incorpora el jitomate, clavo y comino, reduce el fuego a lo más bajo y cocina durante 20 minutos. 2. Pasa los ingredientes del sartén al vaso de la licuadora y licua, agregando agua poco a poco, hasta tener una salsa de consistencia homogénea y espesa. Cuela y sazona con sal y pimienta. Mantenla caliente. 3. Calienta 1 cucharadita de mantequilla en un sartén pequeño a fuego medio. Bate 2 huevos con 1/2 cucharada de leche y viértelos dentro del sartén. Cocina durante 2 minutos hasta que la base se haya cuajado, separa las orillas del sartén y cocina durante 1 minuto más o hasta que la superficie del huevo se empiece a cuajar. Agrega 2 cucharadas de queso rallado, dobla y cocina durante 1 o 2 minutos más. Repite el procedimiento hasta terminar con los huevos y el queso. 4. Sirve el omelette bañado en la salsa de guajillo caliente. Acompaña con frijoles refritos y pan bolillo o tortillas de maíz.

