Muslos de pollo rellenos y envueltos Tiempo Total 27 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Muslos de pollo rellenos de champiñones, tocino, queso y envueltos en jamón serrano. Una receta deliciosa. Ingredientes 8 muslos de pollo deshuesados y sin piel

2 hongos portobello

2 rebanadas de tocino

1 trozo de queso de cabra (o cualquier otro queso suave)

Pimienta

8 rebanadas de jamón serrano

Precalienta el horno a 180°C. Coloca los muslos en una superficie plana y sazona ligeramente con la pimienta. 2. Corta las hongos en rebanadas pequeñas de unos 2 mm de espesor y el tocino en tiras de 5-8 mm, mas o menos del tamaño del ancho de los muslos de pollo. 3. Para armar: coloca 2 rebanadas de champiñones en un lado del muslo y en el otro lado coloca 2 pedazos de tocino. Corta el queso en rebanadas delgadas y colócalo cuidadosamente encima del tocino. 4. Con mucho cuidado enrolla todo con una rebanada de jamón serrano y sujeta con un palillo. 5. Repite el procedimiento hasta terminar con los muslos. 6. Coloca los 8 muslos en una charola para hornear y hornea hasta que se hayan cocido, entre 10 y 15 minutos. Checa que estén bien cocidos insertando un palillo o un cuchillo. 7. También se puede preparar en un sartén, pero ten en mente que el horno deja el pollo mas jugoso.

