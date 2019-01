Huevos rancheros light Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 3 Min Tiempo Prep 12 Min Porciones 2 Huevos estrellados fritos en aceite en aerosol, sobre tortillas ligeramente tostadas en el comal, sin aceite, y bañados en salsa ranchera. Ingredientes 1 taza de salsa ranchera

4 tortillas

4 huevos

Aceite en aerosol

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta la salsa en una cacerola chica a fuego bajo. Aparte, calienta las tortillas en un sartén o comal, hasta que estén ligeramente tostadas. 2. Rocía un sartén antiadherente con abundante aceite en aerosol y calienta a fuego medio-bajo. Estrella los huevos en el sartén cuidando que no se rompa la yema. Fríelos hasta que se hayan cuajado al gusto. 3. Coloca 2 tortillas en cada plato y acomoda un huevo encima de cada tortilla. Sazona con sal y baña con la salsa caliente.

