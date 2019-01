Fruta con yogurt Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 Trozos de cinco diferentes tipos de fruta con un poco de queso cottage y un toque de miel. Un desayuno saludable para empezar el día bien. Si lo deseas, sustituye el queso cottage por yogurt natural. Ingredientes 1 taza de papaya en cubos

1 taza de piña en cubos

1 taza de sandía en cubos

1 taza de melón en cubos

1 plátano, rebanado

1/2 taza de queso cottage

1. Mezcla la fruta en un tazón. Agrega el queso cottage y la miel. Mezcla bien y sirve.

