Huevos de cazuela Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 5 Huevos estrellados en salsa de jitomate con champiñones, y cubiertos con chorizo y rajas de pimiento morrón. Ingredientes Aceite de maíz para freír

200 gramos de champiñones, cuarteados

10 hojas de albahaca, picadas

3 tazas de salsa de jitomate

Sal y pimienta, al gusto 10 huevos

150 gramos de queso manchego, rallado

250 gramos de chorizo

1 pimiento morrón rojo, sin semillas y en rajas

1 pimiento morrón verde, sin semillas y en rajas Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200 °C. 2. Calienta 1 cucharadita de aceite en un sartén a fuego medio. Agrega los champiñones y la albahaca, y sofríe hasta que los champiñones se hayan ablandado un poco. Añade la salsa de jitomate y sazona con sal y pimienta. Deja que hierva durante 1 minuto. Vierte dentro de un refractario rectangular. 3. Calienta 2 o 3 cucharadas de aceite en un sartén grande a fuego medio. Estrella los huevos en el sartén sobre el aceite caliente y fríelos hasta que estén a punto de cuajarse. Espolvorea el queso manchego encima y deja que se derrita. Sazona con sal y pimienta, y vierte dentro del refractario con la salsa. 4. Fríe el el mismo sartén el chorizo, hasta que se haya dorado. Escurre el exceso de grasa y distribuye sobre los huevos. 5. Sofríe los pimientos en la grasa del chorizo y colócalos encima de los huevos y el chorizo. 6. Hornea durante 10 minutos en el horno precalentado.

