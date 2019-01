Revoltijo de espárragos Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 Huevos revueltos con espárragos, champiñones y jamón, fritos en mantequilla. Un desayuno energético y saludable. Ingredientes 1 cucharada de mantequilla

4 espárragos frescos, picados

5 champiñones, rebanados

2 rebanadas de jamón, picadas

2 huevos, ligeramente batidos

Derrite la mantequilla en un sartén a fuego medio. Fríe los espárragos y los champiñones hasta que empiecen a suavizarse, luego agrega el jamón. Cocina durante 1 minuto e incorpora los huevos. Cocina, revolviendo constantemente, durante 2 minutos o hasta que el huevo se haya cuajado completamente. Sazona con sal.

