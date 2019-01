Filete de robalo a la mantequilla Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Filete de robalo fresco a la plancha bañado en una salsa de mantequilla con limón, perejil y vino blanco. Ingredientes 2 cucharadas de aceite vegetal

400 gramos de robalo

Sal y pimienta

60 gramos de mantequilla

2 cucharadas de jugo de limón

1 cucharada de perejil, picado

1 1/2 cucharadas de vino blanco Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio-alto. Salpimienta el pescado y fríelo en el aceite caliente de 2 a 3 minutos, dependiendo del grosor. Voltea y cocina de 1 a 2 minutos más. El pescado estará listo cuando puedas desmenuzarlo fácilmente con un tenedor. 2. Aparte, derrite la mantequilla en una cacerola pequeña a fuego medio-bajo. Agrega el jugo de limón, perejil y vino blanco. Deja que hierva suavemente un par de minutos para que los sabores se integren. Sazona con sal y pimienta. 3. Sirve el pescado y báñalo con la salsa de mantequilla. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.