Huevos rancheros rápidos Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Tortillas fritas con frijoles negros molidos y huevos estrellados con un toque de chile en polvo. El desayuno perfecto para este fin de semana. Ingredientes 1 lata (560 gramos) de frijoles negros enteros

3 cucharadas de aceite

4 tortillas de maíz

4 huevos frescos

Muele los frijoles con todo y su jugo, y caliéntalos a fuego medio hasa que empiecen a hervir. Reduce el fuego a lo más bajo para mantenerlos calientes. 2. Calienta el aceite en un sartén pequeño a fuego medio-alto. Fríe las tortillas en el aceite caliente hasta que estén ligeramente (no completamente) doradas. Retíralas del sartén y espolvoréalas con sal. 3. Reduce el fuego del sartén a bajo y, si es necesario, agrega un poco más de aceite. Estrella los huevos en el sartén, cuidando de no romper la yema, y fríelos hasta que la clara se haya cuajado al gusto. Voltea los huevos con mucho cuidado y fríe el otro lado de la clara durante unos segundos evitando que se cueza la yema. 4. Unta las tortillas fritas con cantidades iguales de frijoles y agrega encima un huevo. Sazona con sal y chile en polvo.

