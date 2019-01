Sincronizadas Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Tortillas de harina rellenas de queso y jamón. Es importante que la tortilla se dore ligeramente para un mejor resultado. Ingredientes 4 tortillas de harina

2 rebanadas de jamón

Queso manchego, Oaxaca o Chihuahua Cómo hacerlo 1. Coloca las tortillas sobre un comal o sartén caliente. Voltea cuando el primer lado se haya dorado ligeramente y divide entre 2 tortillas el queso y el jamón. Cubre con las otras 2 tortilla, con el lado dorado hacia adentro. Cocina, volteando una vez más, hasta que el queso se haya derretido. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

