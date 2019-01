Papa al horno con tocino y crema Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Papas cocidas al horno servidas con mantequilla, crema y trocitos de tocino crujiente. El acompañamiento perfecto de un buen corte de carne. Ingredientes 3 rebanadas de tocino

6 papas

3 cucharadas de mantequilla

3 cucharadas de crema ácida

Sal de grano, al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 250 °C. 2. Coloca las papas en trozos de papel aluminio lo suficientemente grandes como para envolverlas individualmente. Agrega sal al gusto y envulélvelas bien. 3. Hornea las papas durante 1 hora. 4. Mientras, pica el tocino finamente y fríelo en un sartén a fuego medio-alto hasta que quede dorado y crujiente. Escurre el exceso de grasa y reserva. 5. Saca las papas del horno y retira el papel aluminio con mucho cuidado. Haz un corte de cruz profundo en cada papa y agrega en el centro 1/2 cucharada de mantequilla y 1/2 cucharada de crema. 6. Agrega tocino encima y sirve.

