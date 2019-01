Chile ancho relleno de frijoles Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Los chiles se asan y se suavizan en agua hirviendo, luego se rellenan con frijoles refritos calientes. Ingredientes 1 litro de agua

1 1/2 tazas de frijoles refritos

Asa los chiles en un comal, cuidando que no se quemen. Coloca los chiles asados en el agua hirviendo y deja que hiervan de 3 a 5 minutos, hasta que se suavicen. Desvénalos y desecha todas las semillas. 3. Rellena los chiles con los frijoles refritos calientes y sirve.

