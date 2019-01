Queso frito en salsa verde Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Trozos de queso manchego empanizados, fritos y bañados en salsa verde. Una botana sencilla y sabrosa. Ingredientes 300 gramos de queso manchego

1/4 taza de harina

2 huevos, batidos

100 gramos de pan molido

Aceite para freír

3/4 taza de salsa verde Cómo hacerlo 1. Corta el queso en tiras gruesas y pásalas por la harina, luego sumérgelas en el huevo y empanízalas con el pan molido. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio alto. Fríe las tiras de queso empanizado hasta que se hayan dorado uniformemente. Colócalas sobre un plato con toallas de papel para escurrir el exceso de grasa. 3. Calienta la salsa en una cacerola hasta que empiece a hervir. 4. Sirve el queso frito bañado en la salsa verde caliente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.