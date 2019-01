Pasta al pesto Tiempo Total 27 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Pasta italiana al dente con una salsa pesto tradicional hecha en casa. Sirve con queso parmesano recién rallado. Ingredientes 3 litros de agua

Sal, al gusto

600 gramos de pasta italiana (ej. Espagueti, Penne)

150 gramos de hojas de albahaca fresca

250 mililitros de aceite de oliva 50 gramos de piñones blancos

2 dientes de ajo

100 mililitros de agua

1 cucharadita de mantequilla

Hierve el agua con un poco de sal en una olla grande a fuego alto. Agrega la pasta y cocina al dente de acuerdo a las instrucciones del paquete. 2. Mientras, licua el albahaca con el aceite, piñones, ajo y agua. Sazona con sal. 3. Derrite la mantequilla en un sartén grande a fuego suave. Agrega el pesto y deja que se caliente. 4. Cuando la pasta esté lista, escúrrela muy bien y colócala en el sartén con el pesto tibio. Revuelve bien. 5. Sirve y espolvorea con queso parmesano rallado.

