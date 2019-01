Pastel de chocolate y betabel Average Ratings from Allrecipes Mexico (5) Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 24 Puré de betabeles cocidos, cocoa en polvo y aceite vegetal hacen de este pastel uno verdaderamente único. Ingredientes 250 gramos de betabeles cocidos y hechos puré

1/2 cucharadita de extracto de vainilla

300 gramos de azúcar blanca

250 mililitros de aceite vegetal

3 huevos 225 gramos de harina de trigo

1 1/2 cucharaditas de bicarbonato de sodio

1/4 cucharadita de sal

6 cucharadas de cocoa en polvo Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa y enharina un molde rectangular de 20×30 centímetros. 2. Coloca el puré de betabel, huevos, vainilla, aceite y azúcar. Bate con la batidora eléctrica a velocidad baja, hasta incorporar bien. 3. Aparte, mezcla la harina, bicarbonato, sal y cocoa. Agrega al tazón con el betabel, batiendo muy bien. Vierte la masa dentro del molde engrasado. 4. Hornea de 25 a 30 minutos o hasta que se haya cocido. Deja enfriar y embetuna con tu betún favorito. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

