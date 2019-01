Filete de res al limón Tiempo Total 12 Min Tiempo Activo 2 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Los filetes de res delgados se bañan en una mezcla de limón con jugo sazonador, y se cocinan en un poco de aceite de oliva. Ingredientes 3 cucharadas de jugo de limón

2 cucharaditas de salsa inglesa

2 cucharaditas de jugo sazonador (ej. Maggi®)

500 gramos de filetes de res, muy delgados

Sal y pimienta, al gusto

2 cucharadas de aceite de oliva Cómo hacerlo 1. Mezcla el jugo de limón con la salsa inglesa y el jugo sazonador. 2. Salpimienta los filetes de res y empápalos con la mezcla anterior. 3. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Agrega los filetes y cocínalos 1 minuto por lado, o hasta alcanzar el término deseado.

