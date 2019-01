Medallones de res al jerez Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Medallones de res marinados en una mezcla de jerez con salsa inglesa, y asados a la perfección en un sartén con un poco de aceite de oliva. Ingredientes 2 cucharaditas de jugo sazonador (ej. Maggi®)

2 cucharaditas de salsa inglesa

1 1/2 cucharadas de jerez o brandy seco

Sal y pimienta, al gusto

1 cucharada de aceite de oliva

1. Mezcla el jugo sazonador con la salsa inglesa y el jerez o brandy en un recipiente. Agrega los medallones de filete de res, asegurándote de cubrirlos muy bien con la mezcla. Deja marinar durante 30 minutos dentro del refrigerador. 2. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. 3. Escurre los medallones, salpimiéntalos y colócalos en el sartén con el aceite caliente. Cocina, volteando una vez, hasta alcanzar el término deseado.

