Quesadillas de panela y flor de calabaza Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 3 Tortillas de maíz rellenas de flor de calabaza y queso panela. Acompáñalas con guacamole recién hecho. Ingredientes 6 tortillas de maíz

1/2 cebolla blanca, picada

1 cucharadita de aceite

1 cucharadita de consomé de pollo en polvo

1 chile serrano, picado

1/2 kilo de flor de calabaza

1 hoja de epazote, picado

1/3 taza de queso panela, rallado Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén antiadherente a fuego medio. Sofríe la cebolla junto con el chile hasta que se vean transparentes, aproximadamente 3 minutos. 2. Agrega la flor de calabaza y el epazote. Cocina, moviendo de vez en cuando, durante 5 minutos, ho hasta que la flor de calabaza se haya marchitado. Escurre el líquido. 3. Calienta las tortillas en un comal caliente, rellénalas con la flor de calabaza y un poco de queso panela. Dobla a la mitad y cocina, volteando un par de veces, hasta que la panela se haya suavizado.

