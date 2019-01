Molletes con panela Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Estos molletes de frijoles van cubiertos de una mezcla de quesos manchego y panela. Para saborear a la hora del desayuno o la cena. Ingredientes 3 bolillos chicos

1 cucharada de mantequilla

100 gramos de frijoles refritos, calientes

75 gramos de queso manchego, rallado

75 gramos de queso panela, rallado

1. Corta los bolillos a la mitad, a lo largo, y tuéstalos en el horno de la estufa u hornito eléctrico. Una vez tostados, úntalos con un poco de mantequilla y cantidades iguales de frijoles refritos. 2. Mezcla los quesos manchego y panela, y espolvoréalos sobre los molletes. Hornea de nuevo hasta que los quesos se hayan gratinado. 3. Sirve con la salsa.

