Chilaquiles verdes con pollo Tiempo Total 28 Min Tiempo Activo 18 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Deliciosos chilaquiles con carne de pollo deshebrada, y bañados en una salsa verde asada. Se sirven con crema y queso panela. Ingredientes 1 1/2 tazas de salsa verde (ver nota)

150 gramos de carne de pollo, cocida y deshebrada

12 tortillas, cortadas en triangulitos y secas

3 cucharadas de aceite

1/2 taza de queso panela, rallado

1/4 taza de crema Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén mediano a fuego medio. Agrega las tortillas y fríelas hasta que se hayan dorado. Cuida que no se doren de más. 2. Saca los totopos del sartén y colócalas en un plato. Agrega la salsa verde al sartén caliente y deja que hierva a fuego suave. Incorpora el pollo y cocina durante 3 minutos. 3. Regresa los totopos al sartén con la salsa caliente, mezcla bien y cocina durante 5 minutos más. 4. Sirve con queso y crema. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.