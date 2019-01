Papas bravas Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Papas al horno con una salsa picante de jitomate. Una receta de "tapa" española que no necesita freírse. Ingredientes 1.5 kilos de papas, peladas y en cubos

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla finamente, picada

2 dientes de ajo, finamente picados

2 cucharaditas de chile en polvo, o al gusto 1 cucharadita de páprika (pimentón)

6 jitomates maduros, picados

100 mililitros de agua

1 cucharada de vino blanco o tinto (o vinagre de vino)

Precalienta el horno a 200 °C. 2. Hierve las papas en abundante agua durante 10 minutos. Escurre el agua y coloca las papas en un refractario o molde para hornear. Rocía las papas con 1 cucharada de aceite de oliva y espolvorea con un poco de sal. Hornea hasta que se hayan cocido completamente, entre 20 y 30 minutos. 3. Mientras, prepara la salsa. Calienta el resto del aceite en un sartén a fuego medio. Agrega la cebolla y el ajo, y sofríe hasta que se vean transparentes. Agrega el chile en polvo y la páprika, y mezcla bien. Incorpora los jitomates y el vino. Cocina durante 20 minutos o hasta que se haya espesado. Deja enfriar un poco y licua hasta tener una salsa homogénea. Sazona con sal y pimienta. 4. Sirve las papas y baña con la salsa anterior.

