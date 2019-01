Filete en salsa de chile pasilla Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Filete de res asado a la plancha y bañado en una salsa de chile pasilla. Delicioso acompañado de frijoles refritos y cebollitas cambray asadas. Ingredientes 1/4 taza de salsa de chile pasilla (ver nota)

300 gramos de filete de res

1 cucharadita de aceite

1. Calienta la salsa pasilla en una olla pequeña a fuego bajo, mientras preparar la carne. 2. Calienta el aceite en un sartén o comal a fuego medio. Salpimienta la carne y ásala por ambos lados hasta alcanzar el término deseado. 3. Sirve la carne en y vierte encima la salsa de chile pasilla caliente. Acompaña con frijoles refritos y cebollitas cambray asadas.

