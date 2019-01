Salsa simple de chile pasilla Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 1 Chiles pasilla con cebolla, ajo y caldo de pollo. Utiliza esta salsa para darle más sabor a tus guisos. Ingredientes 1 cucharada de aceite

1 diente de ajo, picado

1 cebolla blanca, picada

100 gramos de chile pasilla, desvenados y troceados

3 tazas de caldo de pollo

1 cucharada de consomé de pollo en polvo

1 cucharadita de sal Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Agrega el ajo y la cebolla, y sofríe durante unos minutos, hasta que se vean transparentes. Incorpora los chiles y sofríe durante unos minutos más. Luego añade el caldo, consomé en polvo y sal. Deja que hierva y apaga. 2. Permite que la mezcla se enfríe, licua hasta tener una salsa homogénea y cuela. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.