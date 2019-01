Helado de brandy Tiempo Total 12 H 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Receta casera de helado de brandy con vainilla. Fácil de preparar en cuestión de minutos y sin necesidad de máquina de helados. Ingredientes 4 huevos, separados

100 gramos de azúcar refinada

300 mililitros de crema para batir

2 cucharadas de brandy

1. Bate las claras de huevo con una batidora eléctrica a velocidad alta, hasta formar picos suaves. Agrega poco a poco el azúcar y sigue batiendo a velocidad alta, hasta que las claras se espesen. Añade las yemas y bate hasta integrar. 2. Bate en otro tazón la crema con el brandy y la vainilla, hasta tener una consistencia espesa. Envuelve en las claras. 3. Vierte dentro de un recipiente de plástico y congela durante por lo menos 12 horas.

