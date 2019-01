Huevos divorciados Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Huevos estrellados se sirven juntos pero bañados por separado con salsas verde y roja. Deliciosos y fáciles de preparar. Ingredientes 1/2 taza de salsa verde

1/2 taza de salsa ranchera

1 cucharada de aceite

4 huevos

Sal, al gusto

40 gramos de queso panela, rallado

1. Calienta las salsa por separado. 2. Calienta el aceite en un sartén antiadherente a fuego medio, y fríe los huevos estrellados hasta alcanzar el término deseado. Sazona con sal. 3. Sirve dos huevos en un plato, cubre uno con salsa verde y el otro con salsa roja. Repite el procedimiento. Espolvorea con el queso rallado y acompaña con tortillas caliente.

