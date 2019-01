Hotcakes con nuez Tiempo Total 13 Min Tiempo Activo 3 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 La harina preparada para hotcakes toma otra dimensión con el toque de vainilla, naranja y nuez en esta receta deliciosa. Ingredientes 1 taza de leche

1 huevo

50 gramos de mantequilla, derretida

1 cucharadita de vainilla

2 tazas de harina para hotcakes

1 cucharada de jugo de naranja

1/2 taza de nuez picada (opcional Cómo hacerlo 1. Mezcla en un tazón la leche, huevo, mantequilla, vainilla y harina para hotcakes, hasta tener una mezcla homogénea y sin grumos. Incorpora el jugo de naranja y mezcla de nuevo. 2. Calienta un comal o sartén antiadherente a fuego medio-alto. Vierte aproximadamente 1/4 de taza de la masa por cada hot cake. Cocina hasta que se formen burbujas en la superficie, voltea y cocina el otro lado hasta que se vea ligeramente dorado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.