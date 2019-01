Polvorones de naranja Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 25 Estas galletas de naranja son riquísimas. Aprendí la receta de mi papá a quien le fascinaba hornear galletas y pasteles para mantenernos contentos tanto a sus 12 hijos como a mi mamá. Ingredientes 500 g de harina de trigo

250 g de manteca de cerdo

2 yemas de huevo

150 g de azúcar

2 cucharaditas de royal

1 naranja, su ralladura y jugo

Cierne el harina y el royal dentro de un tazón grande y forma un pozo en el centro de la mezcla. 3. Con una batidora eléctrica, bate la manteca junto con las yemas en un recipiente, hasta lograr una consistencia suave. Agrega el azúcar, raspadura de naranja y jugo de naranja. Bate hasta incorporar bien. 4. Vierte la mezcla dentro del pozo de la harina. Revuelve bien hasta lograr que todos los ingredientes se incorporen completamente y formen una masa. Fomra bolitas con pequeñas porciones de la masa y marca una cruz con un cuchillo en cada una de ellas. 5. Hornea hasta que se doren, entre 10 y15 min. Retira del horno y espolvorea inmediatamente con el azúcar.

