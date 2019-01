Pollo con piña y Coca-Cola® Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Pechugas de pollo bañadas en Coca-Cola® y cubiertas con trozos de piña en almíbar. Una receta de pollo dulce fácil y rápida. Ingredientes 4 pechugas de pollo, deshuesadas y en mitades

1 lata (800 gramos) de trozos de piña en almíbar

1 litro de Coca-Cola®

1 cucharada de consomé de pollo en polvo

Cebolla en polvo, al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). 2. Acomoda las pechugas de pollo en un refractario, sin encimar. Agrega encima la piña con todo y almíbar y suficiente Coca-Cola® como para cubrir las pechugas. Espolvorea con el consomé de pollo en polvo y cebolla en polvo. 3. Hornea hasta que el pollo esté cocido y la Coca-Cola® haya tomado la consistencia de la miel, entre 35 y 45 minutos, aproximadamente. Voltea las pechugas de pollo después de los primeros 20 minutos de cocción. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.