Budín de camote con nuez Tiempo Total 1 H 40 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 50 Min Porciones 6 Puré de camote con nuez molida, huevo y un toque de vainilla. Dulce y delicioso para los amantes del camote. Ingredientes 250 gramos de camote amarillo, pelado

250 gramos de azúcar

2 cucharadas de pan molido

250 gramos de nuez molida

1 cucharadita de vainilla

8 huevos Cómo hacerlo 1. Cuece los camotes en agua hirviendo hasta que estén suaves y puedas picarlos fácilmente con un tenedor, aproximadamente 30 minutos. Enjuaga con agua fría y permite que se enfríen lo suficiente como para poder manejarlos con las manos. 2. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Engrasa y enharina un refractario o molde para hornear pequeño. 3. Pela los camotes cocidos y prénsalos hasta hacerlos puré; colócalos dentro de un tazón. Agrega el pan molido y la nuez, y mezcla con movimientos envolventes. Vierte dentro del molde engrasado y hornea hasta que se haya cocido, aproximadamente 50 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

