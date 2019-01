Dip de yogurt con pepino y menta Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Una mezcla de yogurt natural con pepino, menta y cilantro. Este dip o salsa es de origen hindú, en donde se le conoce como "raita". Ingredientes 400 gramos de yogurt natural griego

1 pepino, pelado y picado

2 cucharadas de cilantro fresco picado

2 cucharadas de menta fresca picada

1/2 cucharadita de comino en polvo

1. Mezcla muy bien todos los ingredientes. Sirve con tu platillo hindú favorito.

