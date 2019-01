Estofado brasileño de pescado Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 4 Filetes de pescado y diferentes verduras guisadas con leche de coco con un toque de cilantro. Un platillo originario de Brasil. Ingredientes 4 filetes de lubina u otro pescado blanco

Sal, al gusto

3 dientes de ajo, exprimidos

4 cucharadas de jugo de limón

3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

3 cucharadas de cebolla rallada

3 cucharadas de aceite de palma

1 cebolla grande, rebanada 200 mililitros de leche de coco

360 mililitros de agua

1 pimiento morrón verde, rebanado

1 pimiento morrón rojo, rebanado

2 jitomates, sin semillas y rebanados

3 cebollitas cambray, picadas

1. Enjuaga el pescado y sécalo con toallas de papel. Coloca dentro de un recipiente y sazona con sal, ajo y jugo de limón. Deja reposar durante 30 minutos. 2. Calienta el aceite de oliva en una cacerola grande a fuego medio. Agrega la cebolla rallada y cocina durante unos segundos. 3. Agrega el pescado junto con sus jugos y cocina durante unos minutos. 4. Añade el aceite de palma, rebanadas de cebolla, leche de coco y agua; cocina a fuego suave durante 15 minutos. 5. Incorpora los pimientos, jitomates, cilantro y cebollita cambray. Tapa y cocina durante 5 minutos más. Sirve caliente con arroz blanco o arroz con leche de coco.

