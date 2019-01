Gelatina de chabacano Tiempo Total 3 H 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Gelatina sabor chabacano y helado de vainilla se unen para dar vida a esta gelatina fácil y deliciosa. Prepárala en un abrir y cerrar de ojos. Ingredientes 70 gramos de gelatina sabor chabacano

2 tazas de agua caliente

1. Disuelve la gelatina de chabacano en el agua caliente. Deja enfriar a temperatura ambiente y agrega el helado de vainilla. Bate muy bien, hasta incorporar. 2. Vierte la mezcla dentro de un molde ligeramente engrasado y refrigera hasta que se haya cuajado, aproximadamente 3 horas.

