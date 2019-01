Costillas de ternera a la Coca-Cola® Tiempo Total 2 H 25 Min Tiempo Activo 2 H Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Suaves costillas de ternera cubiertas en salsa cátsup y mostaza, y bañadas en Coca-Cola®. Estas costillas se hornean hasta que quedan bien suaves. Ingredientes 1 kilo de costillas de ternera

2 cucharadas de aceite

2 latas (355 mililitros cada una) de Coca-Cola®

2 cucharadas de mostaza

350 gramos de salsa cátsup

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C. 2. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio-alto. Salpimienta las costillas y fríelas en el aceite caliente hasta que se hayan dorado. Retira del fuego y permite que se enfríen lo suficiente como para manejarlas con tus manos. 3. Mezcla la mostaza con la salsa cátsup, y unta sobre las costillas, cubriendo completamente. 4. Acomoda las costillas en un refractario rectangular grande y vierte encima 1 lata de Coca-Cola®. Hornea, sin tapar, hasta que se hayan cocido, aproximadamente 2 horas. Agrega la segunda Coca-Cola conforme sea necesario, para evitar que se sequen las costillas.

