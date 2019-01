Pechugas al horno en salsa de mayonesa Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Pechugas de pollo marinadas en una salsa de mayonesa con salsa de soya, jugo de limón y un toque de orégano. Ingredientes 1 diente de ajo, picado finamente

1 cucharadita de orégano seco

1/2 taza de mayonesa

1/4 taza de aceite de oliva

1/4 de taza de salsa de soya o jugo sazonador

1/4 taza de jugo de limón

3 pechugas de pollo, sin piel ni hueso

Mezcla el ajo, orégano, mayonesa, aceite de oliva, salsa de soya y jugo de limón, hasta tener una salsa uniforme. 2. Corta las pechugas de pollo a la mitad y colócalas en un recipiente o bolsa de plástico con cierre. Vierte sobre éstas la salsa anterior, y sazona con sal y pimienta. Deja marinar dentro del refrigerador durante por lo menos 4 horas. 3. Precalienta el horno a 150 ºC. 4. Saca las pechugas del horno y acomódalas dentro de un refractario de vidrio con todo y marinada. Hornea sin tapar durante 25 minutos, voltea y hornea durante 25 minutos más, o hasta que estén bien cocidas.

