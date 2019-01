Omelette al horno Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Una mezcla de huevos con jamón, verduras y queso, cocinados en el horno para hacerte la vida más fácil a la hora del desayuno. Ingredientes 1 cucharada de aceite

1 taza de jamón picado

1/2 taza de verduras mixtas (ej. poblano picado, champiñones, cebolla)

10 huevos

1/4 taza de leche 1/4 taza de crema para batir

1 taza de queso rallado (ej. cotija o manchego)

1/4 taza de perejil, picado

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 190 ºC. Engrasa un refractario para hornear. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio, y sofríe ej jamón con las verduras durante unos minutos, hasta que estén suaves. Deja enfriar completamente. 3. Bate energéticamente los huevos con la leche y la crema, hasta tener una consistencia ligera y uniforme. Añade el queso, perejil y verduras sofritas frías. Sazona con sal y pimienta. 4. Vierte la mezcla dentro del refractario engrasado hornea hasta que el huevo se haya cuajado, aproximadamente 45 minutos. Permite que se enfríe entre 5 y 10 minutos antes de servir.

