Plátanos borrachos Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Mitades de plátano macho bañadas en ron y jugo de naranja, y cubiertas con un caramelo de naranja y canela. Ingredientes 3 plátanos machos

1/4 taza de mantequilla

3 cucharadas de ron

1 naranja, su ralladura y jugo

1 cucharadita de canela molida

1/4 taza de azúcar mascabado

1. Precalienta el horno a 170 ºC. 2. Pela los plátanos y córtalos por mitad, a lo largo. Acomódalos en un refractario rectangular, procurando no encimarlos. 3. Corta la mantequilla en trocitos y distribúyelos sobre los plátanos. Rocía con el ron y el jugo de naranja. 4. Mezcla la ralladura de naranja con la canela y el azúcar mascabado. Espolvorea sobre los plátanos. Distribuye las almendras encima. 5. Hornea de 25 a 30 minutos.

