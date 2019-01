Pastel de chocolate en licuadora Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Pastel de chocolate semi amargo sin harina ni tantas complicaciones. Este pastel se baña con un glaseado de chocolate. Ingredientes Pastel 130 gramos de chocolate semi amargo

1 barrita (90 gramos) de mantequilla sin sal

6 huevos

3/4 taza de azúcar

3/4 taza de nuez picada Glaseado 80 gramos de chocolate semi amargo

3 cucharadas de leche

1 1/2 tazas de azúcar glass Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 160 ºC. Forra con papel encerado un molde para hornear pequeño. 2. Coloca el chocolate y la mantequilla en un tazón de metal u olla pequeña, y derrite a baño María, moviendo constantemente. Permite que se enfríe. 3. Licua los huevos con el azúcar. Agrega el chocolate con mantequilla y la nuez. Licua hasta incorporar. Vierte dentro del molde forrado, y hornea hasta que esté firme, entre 30 y 40 minutos. El pastel no debe subir mucho. Pastel 5. Derrite el chocolate a baño María dentro de un tazón de metal. Retira del fuego y agrega la leche y el azúcar glass; mezcla muy bien. 6. Vierte el betún sobre el pastel aún tibio. Glaseado

