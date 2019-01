Molletes con chorizo Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Bolillos cubiertos de frijoles refritos, gratinados y servidos con chorizo dorado. Los molletes tradicionales... pero mejorados. Ingredientes 4 bolillos

2 tazas de frijoles refritos

250 gramos de queso Oaxaca deshebrado

100 gramos de chorizo, desmenuzado

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200­ °C.­­­ 2. Fríe el chorizo en su propia grasa dentro de un sartén a fuego medio, hasta que se haya dorado. Escurre el exceso de grasa con toallas de papel. 3. Corta los bolillos a la mitad (a lo largo) y retira parte de las migajas. Coloca en una charola para hornear y hornea durante 5 minutos. 4. Retira del horno, unta 4 cucharadas de frijoles sobre cada mitad y agrega suficiente queso. Regresa al horno y hornea hasta que el queso se haya derretido, aproximadamente otros 5 minutos. 5. Agrega el chorizo y sirve con salsa.

