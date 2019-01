Peras en vino tinto Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 8 Peras horneadas en una salsa de vino tinto con jugo de limón y un toque de canela. Si prefieres un sabor más intenso, agrega licor de naranja. Ingredientes 8 peras bosc o anjou, con su tallo

1 limón, su jugo

1 1/4 tazas de vino tinto

2 tazas de agua

2 varitas de canela

1/3 taza de licor de naranja (opcional) Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C. 2. Coloca en una olla el jugo de limón, vino tinto, agua, canela y, si lo deseas, licor de naranja. Calienta a fuego medio hasta que hiervan durante 1 o 2 minutos. Retira del fuego 3. Pela las peras, pero no les quites el tallo. Acomoda las peras en un refractario y vierte encima la mezcla caliente de vino tinto. 4. Hornea en el horno precalentado durante 20 minutos. Voltea y hornea de 15 a 20 minutos más. Rerita del horno. 5. Vierte el líquido de las peras dentro de una olla a fuego medio. Deja que hierva, reduce el fuego y cocina hasta que se haya espesado. 6. Sirve las peras bañadas en la salsa de vino tinto. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

