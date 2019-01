Pastel de chocolate y nuez sin harina Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Pastel de chocolate amargo con nuez molida y más huevos en lugar de harina, cubierto con un betún de chocolate amargo. Ingredientes Pastel 80 gramos de chocolate amargo

140 gramos de mantequilla

140 gramos de azúcar estándar

6 yemas de huevo

200 gramos de nuez, molida

6 claras de huevo Betún 80 gramos de chocolate amargo

100 gramos de mantequilla

1 huevo

1 cucharadita de ron

1/2 taza de azúcar glass Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 150 °C. Engrasa y enharina un molde para hornear. 2. Coloca el chocolate en un tazón de metal pequeño y derrite a baño María, sin dejar de mover. Retira del baño María y reserva. 3. Bate la mantequilla con mitad del azúcar estándar en un tazón grande, hasta acremar. Sin dejar de batir, agrega una por una las yemas. Sigue batiendo e incorpora el chocolate. Apaga la batidora y envuelve la nuez con una espátula. 4. Lava y seca muy bien las aspas de la batidora. Bate las claras de huevo en un tazón limpio, hasta formar picos firmes. Agrega el azúcar estándar restante, y sigue batiendo hasta que ésta se haya disuelto. Envuelve las claras en la mezcla de chocolate con nuez. 5. Vierte toda la masa dentro del molde engrasado, y hornea de 30 a 40 minutos. Pastel 7. Coloca el chocolate en un tazón de metal pequeño y derrite a baño María, sin dejar de mover. Retira del baño María y reserva. 8. Bate la mantequilla en un tazón mediano hasta acremar. Sin dejar de batir, agrega el chocolate derretido, huevo y ron. Sigue batiendo y agrega poco a poco el azúcar glass, hasta tener una consistencia uniforme y untable. 9. Unta el betún sobre el pastel ya frío. Betún Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.