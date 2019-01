Mazapán de almendra Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 30 Min Porciones 50 Una pasta de almendras peladas con claras de huevo y azúcar glass. Sírvelo como dulce o utilízalo para preparar cierto tipo de postres. Ingredientes 1 kilo de almendras, peladas

1/2 kilo de azúcar glass

3 claras de huevo Cómo hacerlo 1. Bate las claras con una batidora eléctrica hasta formar picos firmes. Colócalas en un procesador de alimentos grande y agrega las almendras y el azúcar. Procesa hasta formar una pasta homogénea. 2. Saca la pasta de almendra del procesador de alimentos y amásala con las manos. Forma un tubo largo y delgado, y córtalo con un cuchillo, en forma diagonal. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.