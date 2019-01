Merengues de limón Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 65 Prepara estos merengues minuatura sabor limón con solo cuatro ingredientes y un par de herramientas de cocina. Fácil y rápido. Ingredientes 4 claras de huevo, a temperatura ambiente

1/2 limón, su jugo sin semillas

1 1/3 taas de azúcar

1/2 cucharadita de cremor tártaro Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 190 ºC. Forra una charola grande con papel para hornear. 2. Bate las claras a punto de turrón en un tazón grande y con batidora eléctrica. Sin dejar de batir, agrega poco a poco el azúcar, y sigue batiendo hasta que ésta se haya disuelto. Añade el cremor tártaro y el jugo de limón. Bate hasta que tengas una mezcla firme y brillosa. 3. Mete la mezcla en una manga pastelera con una duya en forma de estrella. Forma pequeños merengues sobre la charola. Mete los merengues al horno y reduce la temperatura a 110 ºC. Hornea entre 50 minutos y 1 hora.

