Soufflé de champiñones y dos quesos Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Rebanadas de champiñones con huevo, crema y quesos Chihuahua y manchego, sobre una base de pasta hojaldre. Ingredientes 1 cucharada de mantequilla

500 gramos de pasta hojaldre

8 huevos

250 mililitros de crema

1 lata (380 gramos) de champiñones rebanados, escurridos

250 gramos de queso Chihuahua, rallado

250 gramos de queso manchego, rallado Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 ºC y engrasa con mantequilla un molde para soufflé. 2. Extiende la pasta hojaldre en el molde, cubriendo el fondo y las paredes. 3. Bate los huevos en un tazón grande. Agrega la crema y los quesos y bate hasta incorporar. Añade los champiñones y mezcla de nuevo. Vierte sobre la pasta hojaldre en el molde. 4. Hornea durante 45 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.