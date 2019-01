Soufflé de palmitos Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Una mezcla de palmitos, huevos y crema, sobre una base de pasta hojaldre y cubierta con queso gruyere o suizo. Ingredientes 300 gramos de pasta hojaldre

1 lata (400 gramos) de palmitos, escurridos

8 huevos

1/2 litro de crema

1. Precalienta el horno a 175 ºC y engrasa con mantequilla un molde refractario redondo. 2. Extiende la pasta hojaldre dentro del refractario engrasado, cubriendo el fondo y las paredes. 3. Licua los palmitos con los huevos y la crema. Vierte sobre la pasta en el molde y cubre con el queso rallado. 4. Hornea durante 30 minutos.

