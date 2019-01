Pechugas en salsa de perejil y champiñones Tiempo Total 14 H 15 Min Tiempo Activo 14 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 10 Pechugas de pollo servidas en una salsa de vino blanco con perejil y champiñones. Un platillo fácil, pero elegante. Ingredientes 1 manojo de perejil, picado

1 lata (380 gramos) de champiñones, escurridos

4 dientes de ajo

1 botella (750 mililitros) de vino blanco

1 cucharada de aceite

5 pechugas de pollo, cocidas y cortadas a la mitad

1. Licua los champiñones con el ajo, perejil y 1/4 taza de vino blanco hasta tener una salsa espesa. 2. Calienta el aceite en una cacerola grande a fuego medio, vierte la salsa anterior y fríe hasta que empiece a hervir. Agrega las pechugas y el resto del vino blanco. Sazona con sal y pimienta. Cuando la salsa quiera empezar a hervir de nuevo, reduce el fuego a bajo y cocina durante 10 minutos o hasta que los sabores se hayan integrado. 3. Sirve las pechugas con todo y el jugo.

