Carne estilo Cantinflas Tiempo Total 1 H 40 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Tiras de lomo de res marinadas en una mezcla de aceite y ralladura de limón, y guisadas en una salsa de jitomate con chile serrano y cerveza oscura. Ingredientes 6 cucharadas de aceite

1 limón sin semilla, su ralladura

1 1/2 cucharaditas de sal

5 dientes de ajo

1 kilo de lomo de res, cortado en tiritas 3 jitomates, cuarteados

1 cebolla, picada

5 chiles serranos, sin semillas y picados

1 taza de agua

Licua 4 cucharadas de aceite con la ralladura de limón, sal y ajo. Vierte dentro de un recipiente o bolsa de plástico y agrega la carne. Deja marinar dentro del refrigerador durante por lo menos 30 minutos. Mueve de vez en cuando para que se marine uniformemente. 2. Mientras, licua los jitomates cn la cebolla, chiles y agua, hasta tener una salsa homogénea. 3. Calienta 2 cucharadas de aceite en un sartén a fuego medio. Agrega la salsa anterior, reduce el fuego y cocina durante 10 minutos. 4. Retira la carne de la marinada y agrégala al sartén con la salsa ya sazonada. Sube el fuego y deja que hierva 1 minuto. Reduce el fuego a bajo, agrega la cerveza y cocina, sin tapar, que la carne esté suave, aproximadamente 1 hora.

