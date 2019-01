Gazpacho fácil Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Sopa fría a base de puré de jitomates frescos con cebolla, pimiento, pepino y pan bolillo. Prepara esta receta española auténtica muy fácilmente. Ingredientes 2 tazas de agua

1 bolillo, troceado

¼ taza de aceite de olivo

1 cebolla, cortada a la mitad

1 pimiento verde, sin semillas cortado a la mitad 1 pepino, pelado y cortado a la mitad

1 diente de ajo

8 jitomates grandes, troceados

½ taza de vinagre blanco

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Coloca el agua y el aceite en un recipiente, y remoja durante unos minutos. 2. Licua mitad de la cebolla, mitad del pimiento, mitad del pepino y el ajo. Sin apagar la licuadora, agrega poco a poco los jitomates y sigue licuando hasta tener un puré homogéneo. Sin dejar de licuar, añade el pan remojado con todo y líquido. Por último, incorpora el vinagre y sazona con sal y pimienta. 3. Pica finamente la cebolla, pimiento y pepino reservados. 4. Sirve la sopa fría y adorna con las verduras picadas.

