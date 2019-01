Fondant Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 16 Prepara esta receta de fondant (pasta de azúcar) para decorar pasteles o cupcakes como una profesional. Crea figuras de colores... simplemente echa a volar tu imaginación. Ingredientes 1 cucharada de grenetina

1/4 de taza de agua

2 cucharadas de glicerina

1/2 taza de jarabe de maíz (ej. Karo®)

1 cucharada de esencia de vainilla

1 kilo de azúcar glass

Colorante vegetale en gel Cómo hacerlo 1. Mezcla la grenetina con el agua en un recipiente, y deja reposar de 5 a 7 minutos hasta que se haya esponjado. Vierte la grenetina hidratada en una olla de acero inoxidable, agrega la glicerina y el jarabe de maíz, y calienta a fuego suave, moviendo constantemente, hasta que suelte el hervor. Retira inmediatamente del fuego para evitar que se caliente de más. http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/ab637db3-4b0f-488f-b0df-f51593581354.jpg00image6788 7. Sigue moviendo y agrega poco a poco 1/3 del azúcar glass, hasta tener una consistencia espesa y chiclosa. http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/3809453a-69cf-4f8a-abfb-865d6db030be.jpg00image6789 13. Coloca el resto del azúcar glass sobre una superficie plana y limpia o dentro de un tazón grande. Forma una fuente en el centro y vierte ahí la mezcla anterior. Incorpora hasta tener una masa suave y manejable. Si la masa está pegajosa, agrega más azúcar glass. http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/b423ade0-b022-47d6-b1ec-a7de63608b94.jpg00image6790 19. Envuelve el fondant en plástico adherente. Saca el aire para evitar que se seque y se endurezca. Permite que se enfríe completamente. Si piensas utilizarlo más tarte, colócalo dentro de una bolsa de plástico con cierre (no olvides sacar el aire de la bolsa). http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/dfe504ac-f792-4950-8a19-16678430760a.jpg00image6791 25. Una vez que el fondant esté frío, toma una trozo del tamaño necesario para la figura que vayas a hacer. Agrega poco a poco el colorante vegetal con la ayuda de un palillo, hasta tener el tono deseado. Moldea tu figura y listo. http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/7badb25e-9d98-4b7a-b011-e9f6fa97ec0e.jpg00image6792

