Salsa holandesa tradicional Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Una salsa tibia a base de yemas de huevo, mantequilla y jugo de limón, con un toque de mostaza. Deliciosa sobre huevos estrellados o verduras al vapor. Ingredientes 3 yemas de huevo

1 cucharada de jugo de limón

¼ cucharadita de sal

¼ cucharadita de mostaza en polvo

1. Bate con un batidor de globo las yemas junto con el limón, sal, y mostaza en polvo. Vierte dentro de una cacerola pequeña, añade la mantequilla y sigue batiendo hasta incorporar. Calienta a fuego suave, sin dejar de mover con una chuchara de madera. Cuando la salsa esté caliente, retira del fuego para evitar que hierva. 2. Vierte dentro de un tazón y bate con la batidora eléctrica hasta tener una salsa delgada. Sirve sobre huevos benedictinos o verduras al vapor.

