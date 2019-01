Camarones marinados en tequila Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Camarones gigantes marinados en una mezcla de tequila, limón, aceite de oliva y diferentes sazonadores. Si lo deseas, puedes sustituir el sazonador cajún por chile en polvo o pimienta roja molida. Ingredientes 1/4 taza de aceite de oliva

2 cucharadas de jugo de limón

2 cucharadas de tequila

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de sazonador cajún 1 cucharadita de sal con sazonadores

1/2 cucharadita de pimienta negra molida

15 camarones gigantes, pelados y desvenados

Mezcla el aceite de oliva con el jugo de limón, tequila, ajo en polvo, sazonador cajún, sal y pimienta; vierte dentro de una bolsa con cierre. Agrega los camarones y agita para cubrirlos muy bien con la marinada. Elimina el exceso de aire en la bolsa y ciérrala. Marina dentro del refrigerador de 1 a 4 horas. 2. Precalienta el asador a fuego medio-alto y engrasa con aceite la parrilla. Remoja los palitos de brocheta en agua durante 30 minutos. 3. Saca el camarón de la bolsa y elimina el exceso de marinada. Desecha la marinada. Inserta los camarones empezando cerca de la cola y terminando cerca de la cabeza. 4. Acomoda las brochetas en el asador, y cocina los camarones, volteando una vez, hasta que tomen un tono rosado, de 6 a 8 minutos, aproximadamente.

