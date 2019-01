Ensalada de jitomate light Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Trozos de jitomate, queso cottage y albahaca fresca con un toque de vinagre balsámico. Una ensalada ligera y refrescante para quienes gustan del buen comer en forma saludable. Ingredientes 1 taza de queso cottage light

2 jitomates, troceados

1 cucharada de hojas de albahaca fresca, picadas

1/2 cucharadita de sal

Pimienta negra recién molida, al gusto

Mezcla el queso cottage, jitomages, albahaca, sal y pimienta en un tazón. Si lo deseas, rocía con el vinagre balsámico.

